Fue allí que el conductor del programa, Sebastián Vignolo, decidió intervenir y explicó que no es prundente hablar sobre un tema si no se está lo suficientemente informado. Pero aquella intervención solo hizo enojar más a Ruggeri: “El Ministro de Salud que tenemos ¿sabe, no? Sabe. Lo escuché diciendo ‘yo pensé que iba a llegar más tarde’. Entonces si el Ministro de Salud me dice así, vos me decís no se, ¿entendés, querido? Es seria la cosa. Entonces cierren todo, loco, cerremos todos y arreglemoslo de una vez porque se muere la gente. Dicen ‘total se mueren los grandes’, hijo de puta yo estoy entre los grandes. A los nenes no les pasa nada. No se puede morir una sola persona con estas cosas. De verdad, hay que cortar todo".