“Estuvimos reunidos en mi casa. La verdad es que no es la primera vez que nos reunimos con un grupo importante de dirigentes de la Superliga. Nos juntamos para ver cómo ellos ven a la Superliga y analizar sus necesidades. Escuchamos lo que sienten los dirigentes de sus instituciones. No fue una reunión política, fue de amigos. La Superliga fue creada para enriquecer el producto, hacer crecer los recursos que generan en el ingreso de TV, pero todo eso no se ve reflejado en el tiempo. En su momento fue importantísimo, pero hoy, ante la realidad que se vive, luego de 3 años de ver que no se cumplen los objetivos trazados, ellos (por los dirigentes) ven la necesidad de volver con sus instituciones a la casa madre del fútbol argentino”, había anticipado el propio Chiqui Tapia, luego del cónclave con dirigentes de primera y del ascenso, en diálogo con TyC Sports.