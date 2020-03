“Riquelme está convocado, me quise comunicar con él y no pude, no habrá escuchado los mensajes. Lo único que dije fue que no me sirve en la posición que juega en Boca, yo lo quiero más adelantado. Yo no descubrí el agua caliente, ya le dije a Riquelme cómo quiero que juegue. Eso no es una crítica, cada uno puede interpretar como quiera. La verdad es que estoy cansado de las interpretaciones, yo digo lo que pienso y punto. Si renunciás a la selección, no volvés más. Es definitivo”, replicó Maradona, sin éxito.