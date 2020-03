“Hace mucho tiempo, tres años que no estaba así, desde que me fui a China. Desde el partido con River, el 4-2. Siempre busqué tratar de salir de un pozo que no podía salir. Me pone más contento hacer un partido bueno y que Boca gane, que hacer un gol. Estoy físicamente muy bien, ahora que empiezan los partidos de Copa, me voy a ir acomodando para ver cómo estaré. Las rodillas no me duelen, el problema de los gemelos por suerte ya no lo tengo, no falto a ningún entrenamiento, pienso que estoy para dos partidos por semana”.