El tercer gesto fue de Leonard. En el siguiente asalto, otra vez se paró frente a su oponente con los brazos caídos al costado del cuerpo con la barbilla como tentador anzuelo. Pero esta vez no le bastó con eso. De pronto hizo girar su brazo derecho como un molinete, preparaba el famoso bolo punch. Con el panameño agotado y humillado, hipnotizado por ese brazo derecho giratorio y esas piernas prodigiosas, Leonard impactó con su puño izquierdo en la cara de Durán. Fue un mero toque, sin violencia, una mojada de oreja. Un mero cachetazo. Debe haber sido el guantazo cargado con el mayor sarcasmo de la historia del boxeo. Fue como un beso en la frente dado por una mujer de la que se pretende deseo y erotismo pero de la que solo se recibe afecto lastimero (“Como un beso de hermana mayor", diría Mailer). Ese leve toque, esa caricia paródica dejó groggy al bravo Mano de Piedra. A los pocos segundos, giró sobre sus talones, le dio la espalda a su rival (y a su historia personal de gestas en el ring) y levantó su guante derecho haciendo el cuarto y definitivo gesto de la noche. Lo agitó pendularmente, de derecha a izquierda. Negaba algo. El árbitro pareció no entender. Ordenó que ambos boxeadores retomaran las acciones. Tal vez no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Durán abandonaba.