A este final de temporada se lo imaginó muchas veces, pero no lo esperaba de esta manera. “Sabía que estaba preparado para que me fuera bien, para ganar torneos, pero no 3 seguidos”, cuenta Thiago, quien en medio de las muchas alegrías, solo, lejos de su casa y en plena competencia recibía la triste noticia del fallecimiento de su abuela. “La verdad que fue un momento muy difícil y, también, por la manera en que me lo tuvieron que decir. Yo no podía volver, porque estaba en el primero de los tres torneos de la gira. Sabía que ella tenía una enfermedad muy difícil, como para salir adelante, y un día mi mamá me dijo que ya estaba muy mal y que no tenía esperanza de vida. Al otro día, a eso de las 6 de la mañana, me llamó para decirme que había fallecido y la verdad es que me puse muy mal, fue muy difícil para mí estando lejos”. Sin embargo, un pensamiento y una charla con su psicólogo Claudio Sosa, le hizo encontrar ánimo entre tanto dolor. “Junté fuerzas de ella para para poder salir adelante. Comencé a pensar en que tenía que hacer mucho esfuerzo, ganar todos los partidos que pudiera y dar lo mejor, para dedicárselo a mi abuela, porque ella así lo hubiese querido. Le gustaba verme feliz jugando tenis y seguro que le hubiera gustado que yo fuera el mejor en lo que amo, que es jugar al tenis. Por eso, me puse ese objetivo y luché cada punto para hacer feliz a mi abuela”.