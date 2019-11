Para todos los que componen el V31 club el trabajo que hacen allí es claro, no solo porque lo sienten así sino porque además ellos mismos estuvieron del lado de los chicos que hoy intentan proteger. “El club les enseña disciplina, respeto, responsabilidad. Les da mucha contención sobre todo, es lo que a mi me dio. A mi este club me ayudó mucho y se que estos chicos lo necesitan también para no llegar a lugares jodidos, lugares en los que yo ya estuve. Acá si no estás contenido y te juntas con gente indebida, terminás metido en la droga, que es una enfermedad y es muy complicada. Si uno hace deporte, se piensa mejor y tenés la cabeza más limpia”, afirma Juan Manuel.