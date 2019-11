Pablo Lavallén nació el 7 de septiembre de 1972 y tras jugar varios años en las divisiones inferiores de River, debutó en la Primera en 1991. Zurdo, comenzó como volante pero el entonces director técnico, Daniel Passarella, lo retrasó como lateral izquierdo. En los juveniles del club conoció a quien es hoy su ayudante de campo, Orlando Mono Claut y se hizo amigo del actual DT de Rosario Central, Diego Cocca, y muchos los confundían por su parecido. “Un día, en una casa de artículos deportivos, un periodista me hizo 20 minutos de entrevista y luego me agendó en el teléfono y puso el nombre de Diego. No le dije nada porque me dio calor. Es una especie de mellizo”, contó, riéndose. Se conocen desde los trece años.