En diálogo con la Página Millonaria Radio, Saracchi confesó su arrepentimiento ante la partida tan temprana del club. Lo hizo al revelar un diálogo que tuvo con Sebastián Driussi, otro ex River que reveló sus ganas de regresar. “Cuando uno se siente cómodo en un lugar lo demuestra de esa manera. En River en ningún momento te hacen sentir incómodo. Por ahí en un plantel siempre hay alguien que no te cae muy bien o cosas así. En River no pasaba eso”, prologó, antes de adentrarse en aquella charla.