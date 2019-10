El hilo de Twitter en respaldo del concepto de “Sí, se puede” no sólo le valió al presidente Mauricio Macri una polémica con Alberto Fernández, candidato por el Frente de todos, por su alusión a José de San Martín. También Juan Pablo Sorin, ex defensor de la Selección, con la que disputó dos mundiales (2002 y 2006), le respondió expresando sus diferencias ante otras de las analogías a las que apeló el ex titular de Boca Juniors.