-A mi viejo. Era un tano bruto, cerrado, que nunca aceptó mi profesión. Vino en el 53 de Italia, escapando el hambre que dejó la Guerra y trabajó toda la vida en el Mercado Central: "Tenés los pájaros volados, dejá de jugar con las pinturitas que tenés que mantener a tu familia", me decía. Me iba bien, ya me había hecho popular pero él no me reconocía. Y nunca me pedían una bandera de River, su equipo. Hasta que llegó el día y lo pasé a buscar con la excusa de que me habían regalado entradas para el Superclásico.