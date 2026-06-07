Colombia

Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó sentido mensaje a un año del atentado contra el senador: “La vida nunca volvió a ser la misma”

María Carolina Hoyos compartió en redes sociales recuerdos familiares y reflexiones sobre los momentos vividos junto a su hermano

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María Camila Hoyos y Miguel Uribe Turbay - crédito @MCarolinaHoyosT/X/Colprensa
Al cumplirse un año del atentado, la hermana mayor de Miguel Uribe Turbay expresó en Instagram el impacto de la fecha y relató episodios personales vinculados a su familia - crédito @MCarolinaHoyosT/X/Colprensa

El 7 de junio de 2026 se cumplió un año del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, en Bogotá, hecho que causó su muerte meses después.

Su hermana mayor, María Carolina Hoyos, publicó un mensaje en Instagram en el que evocó recuerdos y emociones ligados a la fecha. “La vida nunca volvió a ser la misma desde el 7 de junio de 2025”, expresó la empresaria.

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Hoyos relató que, desde pequeña, había deseado tener un hermano y describió a Miguel Uribe Turbay como “coqueto, alegre, lleno de vida”. En su mensaje, recordó: “Con tu llegada jubilé mis muñecos para siempre, porque te volviste el centro de nuestra casa”.

María Carolina Hoyos relató que, desde pequeña, había deseado tener un hermano y describió a Miguel Uribe Turbay como “coqueto, alegre, lleno de vida” - crédito mcarolinahoyost/Instagram
María Carolina Hoyos relató que, desde pequeña, había deseado tener un hermano y describió a Miguel Uribe Turbay como “coqueto, alegre, lleno de vida” - crédito mcarolinahoyost/Instagram

El día del ataque, Hoyos se encontraba en el Camino de Santiago, en el norte de España. “Rezaba cada 5 kilómetros. Te llamé para contarte que te había dedicado un día del camino — a ti, a mis otros 2 hermanos, a mi papá y a nuestra mamá”, escribió. Detalló que no tenía conocimiento de lo que ocurriría horas después.

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En la publicación, la hermana mayor del senador recordó el momento en que la familia recibió la noticia del atentado. “Después, hoy hace un año, llegó la llamada que nos cambió la vida para siempre. Dos balas entraron a tu cuerpo”, expresó.

Mencionó además un episodio con su abuela Nydia, que sugirió colocar un paño blanco en la cabeza de Uribe Turbay antes del ataque.

En su reflexión, Hoyos señaló: “Hoy entiendo que el amor genera vínculos que ni la distancia ni el tiempo pueden romper, y esa conexión logra identificar cuando el amor está en peligro”.

María Carolina Hoyos - crédito mcarolinahoyost/Instagram
María Carolina Hoyos recordó el momento en que la familia recibió la noticia del atentado - crédito mcarolinahoyost/Instagram

En la parte final del mensaje, Hoyos manifestó la certeza de que su hermano está “en el mejor lugar de todos, al lado de Dios y la Virgen María. En la mejor compañía. Al lado de nuestra mamá Diana, y todos los nuestros. Te amo, Miguel”, concluyó María Carolina Hoyos en su publicación.

Detalles de lo ocurrido

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante a la presidencia para 2026, fue víctima de un atentado armado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Fontibón, Bogotá. Durante un acto político, un joven de 15 años disparó en varias ocasiones contra Uribe Turbay, quien recibió impactos en la cabeza y la pierna. El ataque ocurrió cuando el congresista se encontraba con simpatizantes en un evento público.

Después del ataque, el agresor intentó huir, pero fue detenido a pocas cuadras del lugar. En el intercambio de disparos, el atacante resultó herido en un pie y dos personas más sufrieron lesiones. Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde ingresó en estado crítico y se le practicaron intervenciones quirúrgicas de emergencia. La gravedad de las heridas lo mantuvo en la unidad de cuidados intensivos durante semanas.

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante a la presidencia para 2026, fue víctima de un atentado armado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Fontibón, Bogotá - crédito X
Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante a la presidencia para 2026, fue víctima de un atentado armado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Fontibón, Bogotá - crédito X

Las investigaciones identificaron a varios involucrados en la planeación y ejecución del atentado. Además del adolescente autor material, las autoridades capturaron a cinco personas más, entre ellas quien habría ordenado el crimen, así como colaboradores logísticos y un conductor de escape. Todos los detenidos negaron los cargos.

El atentado contra Uribe Turbay generó preocupación sobre la seguridad de los líderes políticos en el país y reavivó el debate sobre la violencia política. El hecho ocurrió en un contexto electoral, ya que Uribe Turbay participaba en la precampaña para las elecciones presidenciales previstas para 2026. El caso activó protocolos de protección y llevó a un llamado a fortalecer las medidas de seguridad para los candidatos y figuras públicas.

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