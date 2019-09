EL FUTURO DE BOCA

· "Tenemos la obligación de pensar en estos dos partidos, no en el futuro. Es la manera de trabajar que tenemos con el entrenador. Hay un montón de situaciones que no tiene sentido hablarlas hoy. Se habla de Tévez, de lo que va a pasar con el técnico, o conmigo mismo. Supeditado a nada. Tenemos que trabajar, pensar en este partido, es un año con elecciones en Boca y es gastar energías en cosas que no tienen sentido porque no tienen respuestas hoy. Tengo contrato por dos años, y más allá de que vine con este presidente soy un empleado, como es un jugador o el entrenador"