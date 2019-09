El contexto obliga a la épica Maradona. El equipo está último en los promedios. A 11 puntos del que hoy se salvaría. La figurita era Hurtado y se fue a Boca. El fixture parece armado por Pelé. En los tres primeros partidos juega con Racing, visita a Talleres en Córdoba y recibe a River en el Bosque, donde quiere armar su fortaleza. En ese marco habrá que redescubrir a Diego como entrenador. En el último tiempo se lo perdió un poco entre Dubai y México, donde llevó al equipo a dos finales. Antes fue cambiante en la Selección. En las eliminatorias varió nombres y estilo al compás de la desesperación. ¿Quién no recuerda su panzazo en el agua para festejar el gol de Palermo contra Perú en el Monumental? Antes del Mundial pareció encontrar un 4-4-2 sin Riquelme aun antes de la renuncia a la Selección y después se le metió Tevez en el check in a Sudáfrica. Carlitos fue la figura contra México, pero Argentina no leyó bien ese triunfo y marchó feo contra Alemania. Está más claro el carisma de Diego que el módulo táctico o la idea de juego. Su imán para mover las fibras del futbolista. Son históricas sus arengas hablando desde el corazón. Ese corazón que soportó una lucha que cualquier mortal perdía por goleada. “Estoy acá de pie como quería mi mamá. La Tota me decía que no me muera por esa porquería y no me morí“, dijo el domingo en la presentación y todos de golpe quisimos ser de Gimnasia. Ya lo dijo Valdano alguna vez: “En términos emocionales Diego es imbatible“. Podrá salir bien o mal como entrenador, Diego, pero el póster no se mancha.