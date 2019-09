Argentina transita las horas previas a un partido histórico y Hernández no transmite tensión ni nerviosismo. El coach irradia calma: "Hay días que son más estresantes porque se definen un montón de cosas. Cuando jugamos con Venezuela fue muy especial porque nos asegurábamos de no estar obligados a ganarle a Polonia. Después también fue clave el juego contra Polonia, y luego vino lo de Serbia. Siempre hay algún motivo para estar con cierto estrés y yo lo celebro. No quiero estar demasiado tranquilo y no me gustaría estarlo a las puertas de una semifinal porque eso indicaría que hay un conformismo que yo no quiero que exista".