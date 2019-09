Medina tiene derecho de admisión pero eso parece no importarle. Entró a la barra en 2002, viajó al Mundial de Alemania 2006 con la barra, se posicionó como segundo círculo de "Los Borrachos" desde 2011 y este año llegó a la cima. Allí no está sólo: su partenaire es Mauro Ferraras, quién lidera la facción del Conurbano norte de la barra, integrada también por más de 200 hombres muchos reclutados en la villa La Cava. Mauro es el mayor de cuatro hermanos, uno de los cuales, Leandro, actúa como su segundo y otro, Alejo, se sumó hace poco. También tienen un prontuario de temer por lo que tienen prohibido el acceso a cualquier estadio. Saltaron a la fama en aquella Promoción con Belgrano, cuando uno de los Ferraras ingresó como encapuchado en Córdoba a arengar a los jugadores y sus caras recorrieron el planeta cuando en un partido de la Selección ante Colombia ingresaron al césped y ante las cámaras de TV le sacaron una camiseta a Lionel Messi, quién no salía de su asombro por el arrebato. Los Ferraras además fueron acusados por sus rivales internos de la banda del Oeste de haber sido quienes lideraron las agresiones con armas blancas y de fuego en la guerra que se produjo entre 2013 y 2016, aunque la Justicia no logró probarlo.