"Nosotros intentando, ellos replegando y buscando jugar de contragolpe o una pelota parada. No pudimos concretar las chances, y nos faltó un poco más de claridad en el segundo tiempo. Más o menos teníamos una idea de cómo se podía presentar, ellos tapándonos nuestra salida. Fue un partido claramente de nosotros, del minuto 1 al 90. En la Copa van a ser más importantes que esto, no sé cuál será la postura de Boca en la Copa, es una serie de 180 minutos. Se ganan por los detalles. Los periodistas ya habían dicho que Boca iba a venir a no perder", finalizó.