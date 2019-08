–Este año me pegó más que nunca en mi carrera. Fue un conjunto de sensaciones. La temporada anterior ya tuve que salir un par de veces de la rotación. Pero este año tenía que ser el de mi despegue, el que me diera un nombre en la liga. Y, nuevamente, las lesiones me lo impidieron. No sabía por qué me estaba pasando. Me replanteé todas las dietas, los cuidados y la disciplina que estaba teniendo. No sabía si era algo que yo hacía mal o solo mala suerte. Fue un bajón muy fuerte. Me quería volver a mi casa, no quería saber más nada. La sufrí mucho porque estuve mucho tiempo sin jugar y nada a mi alrededor me ayudaba. Fue una frustración muy grande saber que tenía el potencial y no podía demostrarlo. Que la gente empezara a dudar me jugaba más en contra. Mi orgullo y mi ego no me permitían pedir ayuda externa. Mi novia me hizo el aguante, me calmó y me bajó un poco las emociones. Ella me hizo ver las cosas de otra manera. Y después recurrí a un psicólogo que me hizo cambiar la mentalidad, me hizo dar cuenta de que las lesiones fueron solo accidentes y no mi culpa. Aprendí a disfrutar otra vez del básquetbol. Ya lo había empezado a tomar solo como un trabajo, me llenaba de presiones sin sentido y la cabeza se me iba para cualquier lado. Había dejado de ser yo, ese que está siempre con una sonrisa. Pero eso ya quedó atrás. Me siento mucho más relajado y valoro poder vivir de lo que amo.