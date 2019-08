Gallardo no sólo es un entrenador descomunal. Los movimientos tácticos -a veces más prácticos que reveladores- no son su única virtud. Donde saca una diferencia aún mayor es en su gestión. Es un líder creíble en una Argentina llena de mentirosos. Cuando el entrenador de River le dice a la gente que crea, la gente le cree. No importa que tenga dudas en el camino o le parezca demasiado optimista. Su palabra moviliza, contagia, oxigena, exige. Hasta en los peores días ha demostrado tener un plan. Es el capitán de River hace 5 años aunque ya no esté en pantalones cortos. Ese es su rol. No es amigo de los jugadores. Ellos cuentan en la intimidad que "cuando Gallardo se enoja es jodido". Que los sigue de cerca aunque te llames Ponzio. Que no saben quién juega hasta último momento. A veces le miran la cara al llegar al entrenamiento para saber qué día les espera. Igual todos lo siguen porque sabe que los hará ganar. Podrán tener la victoria más importante y recordada contra Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid. O hacerle seis goles en una paliza histórica al último Racing campeón en su cancha.