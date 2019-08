El básquetbol argentino escribió su página más gloriosa al ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Tras el triunfo en la final contra Italia, previa victoria sobre Estados Unidos en semifinales, Fernando Duró fue uno de los que encendió un habano para celebrar la conquista en pleno estadio OAKA. El Cabezón era uno de los asistentes de Magnano y así lo vivió: "Ganar la medalla de oro en Atenas fue el momento más sublime en mi carrera deportiva, con el mejor equipo de la historia de nuestro baloncesto. No es comparable con nada de lo que he podido conseguir en forma personal. Los cuatro años que estuvimos con Rubén en la selección argentina fueron un aprendizaje único".

Para los otros tres que conformarán el cuarteto de entrenadores argentinos en China, el mayor hito de la historia del básquetbol argentino fue un momento clave en sus vidas. Néstor García recuerda ese 28 de agosto de hace 15 años como si hubiera sido ayer: "Vi la final solo en mi departamento de Buenos Aires, gritando como un loco. Cuando ganamos la medalla dorada me largué a llorar porque ese triunfo era el futuro de nuestro deporte. Ellos nos abrieron las puertas del básquetbol internacional a todos. Además, marcó una nueva manera de jugar frente a las grandes potencias. Lloré mucho y empecé a recibir llamadas de gente del exterior que me felicitaba por ser un representante del básquetbol argentino. Increíble".

Así lo vivió Lamas: "Estaba en mi casa de Rafaela. Durante todo el segundo tiempo no podía quedarme sentado porque me parecía que Argentina iba a ganar el oro olímpico. Tenía un cocktail de emociones: estaba alegre y sentía orgullo por el lugar que iba a ocupar el básquetbol a partir de ese momento. Revisaba mentalmente los años anteriores de la selección y me asombraba por el crecimiento y madurez alcanzados por el equipo para llegar a competir por lo máximo a nivel mundial".

Hernández también lo rememora: "En esa época yo dirigía a Boca y, entonces, estaba solo en mi habitación. Terminé mirando el partido arrodillado en mi cama súper emocionado. No lo podía creer. Saltaba y festejaba como si tuviera con quién abrazarme. Lloré como un nene. Cuando éramos más jóvenes, nadie se hubiera imaginado ver a Argentina ganar el oro olímpico".