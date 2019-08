Sin embargo mientras a Messi lo castigaron duramente al jugador Gabriel Jesús de Brasil, aún no se lo sancionó. Este integrante de la selección brasileña fue expulsado y al retirarse del campo hizo inequívocos gestos de robo al conjuro de los movimientos de sus dedos de la mano derecha al tiempo que pateaba la estructura donde se apoya el televisor que utiliza el árbitro para el VAR. Este grave hecho disciplinario pudo ser visto por el público presente en el Maracaná y por miles de millones de personas por televisión. No obstante, el caso aún no fue sancionado. Messi (argentino, sí; De Jesús, brasileño, no). Inevitable caso de discriminación.