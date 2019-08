Tras una serie de idas y vuelta con el Al-Ahli de Arabia Saudita, institución que no quería desprenderse del futbolista ex San Lorenzo, River compró el 70% del pase en una cifra superior a los 3.000.000 de dólares. Su arribo le aporta al "Muñeco" varias soluciones. Puede oficiar de reemplazante de Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola o Rober Rojas en la zaga, es capaz de desempeñarse de lateral derecho si no está Montiel, y hasta tiene experiencia como marcador de punta izquierdo, aunque no lo favorezca el perfil.