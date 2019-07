La Copa de la Superliga contará con los 24 equipos que disputaron la Superliga, que serán distribuidos en dos zonas de 12. Así se jugarán once fechas y no habrá clásicos interzonales. Si bien desde el Comité Ejecutivo informaron que no está confirmada la forma de definición del torneo, el borrador señala que los dos mejores de cada zona jugarán semifinales cruzadas y habrá una final única en cancha neutral. El campeón irá a la Libertadores y el subcampeón, a la Sudamericana.