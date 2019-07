"Me dieron el guión y tenía imperfecciones, no parecía italiano. Les dije que había que modificarlo para hacerlo bien y aceptaron", reveló Andrea en el programa El que abandona no tiene premio (Radio Club 947). Inspirado en el famoso relator italiano Bruno Pizzul, lanzó la frase "siamo fuori della copa. Un giorno tristísimo", el corte se editó, recibió su cheque por la tarea realizada y se fue contento. A la semana lo estaban llamando de todos lados.