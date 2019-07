"El día que fuimos a verlo (con un grupo de ex futbolistas) fue el último que estuvo bien. Nos esperó, estuvo con nosotros, se reía, nos 'tiraba' algo, sabía lo que le decíamos. Al otro día empeoró, se vino abajo y ya no se recuperó más. Me duele en el alma, pero son las cosas de la vida", comentó sobre el último encuentro que tuvo con el doctor.