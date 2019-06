Si alguna vez se le cruzó por la cabeza suicidarse:

"No, pero te vas autodestruyendo, yo me autodestruía con el alcohol. Mi mujer me filmaba en las fiestas que hacíamos, eso obviamente llevaba a discusiones. Me decía: 'estás quedando como un payaso, hablas de más'. Yo decía: 'No, estoy bien'. Después cuando me veía me daba mucha vergüenza lo que estaba haciendo. Ahí entrás en una autodestrucción que te puede llevar como en muchos casos a suicidarte. Pero no, yo tenía a mi familia, a mi mujer, a mi hija que era chiquita, a mi papá y mi cuñado, a mi hermana. Todos ellos estuvieron muy cerca, no dejaron que cayera tanto. Si bien me costó, el apoyo de los familiares es fundamental.