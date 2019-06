Entre los citados están Matías Vargas (Vélez), Matías Zaracho (Racing) y Alexis Mac Allister (Argentinos; a una firma de pasar a Boca a préstamo, aunque su pase pertenece al Brighton inglés); tres de los futbolistas de mejor rendimiento en la última Superliga. También Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia, recientemente adquirido por el Ajax de Holanda), Cristian Romero (marcador central ex Belgrano, hoy de destacada actuación en el Genoa) y Nicolás González (ex Argentinos, vendido en 10 millones de dólares al Stuttgart).