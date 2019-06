Las primeras jurisdicciones en habilitar las agencias on line iban a ser Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La empresa Santa Mónica ligada comercialmente a la AFA, habría adelantado U$S 40 millones buscando la exclusividad del sistema de apuestas on line. La entidad mayor del fútbol argentino se llevaría el 11% de lo facturado. La muerte sorpresiva de Grondona el 30 de julio de 2014 dejó trunco este plan, aunque quedó como legado un torneo de primera división con 30 equipos, único en el mundo, cuyo proceso de reestructuración todavía está vigente.