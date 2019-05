Por otro lado, celebró el buen presente que atraviesa el elenco dirigido por Marcelo Gallardo aunque lamentó no poder disfrutarlo dentro del Monumental. "Yo viví en River, me hice y me críe en el club, soy de River y disfruto con sus triunfos. Me gustaría ir a la cancha pero hoy no puedo. Me duelen los insultos, pero cada uno tiene que asumir las responsabilidades. Fue una experiencia de la cual aprendés o te termina tirando al fondo del mar, y a mí no me van a tirar al fondo del mar", concluyó.