—Tenías 22 años cuando viajaste a Perú para trabajar con Jorge Sampaoli. ¿Cómo viajaste?

—¡Me había preparado tanto para ese momento! Tres años esperándolo. Al otro día de haber sacado el pasaje en avión, en ese momento viajar en avión no era algo sencillo, era algo selectivo y bastante caro, Jorge me llamó. Me dijo "fijate lo del pasaje porque perdimos y no estamos bien. Tenemos ciertas dudas en la continuidad". Iba una fecha, habían perdido con Sporting Cristal. Fue un golpe porque venia armando el viaje hacía meses. Lo que hice fue devolver el pasaje y viajar igual, pero en colectivo. Mucho más barato y, en caso de llegar allá y que Jorge no estuviera, si había que pegarse la vuelta no sentir ese impacto económico. Fue un viaje largo: tres días. Recuerdo la salida de la estación de colectivos. Fueron, además de mi familia y mi compañera, Pato, los chicos del club, El Luchador. En ese momento no había celulares, no existía esta forma directa que tenemos hoy para comunicarnos. Recuerdo que paré al día y medio en un lugar a comer y puse un cospel para avisar que estaba bien.