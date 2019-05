Pues bien, como los medios de Europa subrayaron con énfasis su olvido, Agüero tuvo que salir a aclarar su frase en su cuenta de Twitter. "No me gusta tener que salir a aclarar, pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro", fue su primera publicación.