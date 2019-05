Lo más llamativo es la reacción de Mauro Zárate, quien le dio "like" a un comentario en forma de meme de un usuario de Boca que apareció durante el partido. "Te gritan traidor y vos tipo mirándote el escudo", fue la publicación a la que el delantero dio "me gusta". Su esposa, Natalie Weber, también le dio "like" a la misma publicación.