"Hablé muchas cosas, no solamente de este contexto. Le dije que no iba a hacer nada que lo perjudique ni a él ni a Boca. Igual, cualquier decisión que tomara iba a ser controvertida, porque si lo pongo es porque no lo protegí y si no lo ponía, porque saqué a uno de los mejores. Sin obligaciones ni presiones le dije que él iba a tomar la decisión".