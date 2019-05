Uno de los hombres que convivió con Sampaoli en Rusia fue Martín Tocalli, el entrenador de arqueros que reveló algunas intimidades de una relación que duró poco. "Es capaz de llamarte a las 2 ó 3 de la mañana para preguntarte cualquier cosa. No había horarios, ni tiempos. Me llamó un par de veces y después no lo atendí más", deslizó el colaborador que entrenó a Willy Caballero, Franco Armani y el Patón Guzmán en Rusia.