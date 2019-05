"Estuve revisando para ver si había algún vidrio roto, pero por suerte no hubo nada. No tengo palabras con lo que pasa, porque los que van en el micro son seres humanos. Venimos a jugar un partido de fútbol, no es de vida o muerte. Los argentinos estamos mal", subrayó el "Gringo", conductor del autobús, que es el mismo que sufrió la agresión en los alrededores del Monumental el 24 de noviembre de 2018.