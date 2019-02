El campeón de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con Boca no mostró síntomas de molestia por estar en el banco de suplentes detrás del joven Herrera de 26 años. "Ya estamos en el final de mi carrera, por eso lo disfruto. Hoy no sé si va a ser mi último partido, pero lo disfruté como si fuera el último. Ahora me voy a preparar para el que me toque. A lo mejor no me toca, o sí, pero voy a estar preparado para eso", anunció.