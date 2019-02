"Qué patada le di, pobre Pibe, qué patada le pegué…", comenzó el Cabezón con el recuerdo. "Le pegué una patada y lo corté arriba de la rodilla, pero se paró y no me dijo ni 'A'. Después vino y me saludó, un tipo bárbaro", contó entre las risas de sus compañeros de trabajo. Ruggeri lo elogió como futbolista y además reveló que mantiene una relación bárbara con Valderrama desde hace años.