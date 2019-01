Matías Suárez no esquivó el tema y se refirió a su conflictiva salida de Belgrano de Córdoba: "Me fui mal de Belgrano en el sentido de que yo quiero mucho al club. Me sentí mal por tomar esa decisión pero para mí es un reto importantísimo el de poder estar en River. Estoy muy tranquilo porque cuando me tocó jugar, dejé todo por Belgrano. Hoy tengo 30 años y no podía decirle que no a River. Yo pienso solamente en mi familia que son los que me apoyan siempre".