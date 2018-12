"Yo me siento representado por mis jugadores", sostuvo el DT. Y, en ese sentido, hizo hincapié en la capacidad del plantel para "cambiar el chip" de la Copa Libertadores al Mundial de Clubes: "Este equipo sabe poner las cosas en su lugar. Este grupo de jugadores entiende lo que es obtener este logro tan importante que, para el hincha de River, ha sido una de las cosas de mayor importancia en la historia del club. Pero hay que saber diferenciarlo e intentar que eso juegue positivamente y no negativamente. Los primeros días fueron de euforia, alegría y festejos, pero cuando pisamos este territorio nos empezamos a enfocar en lo que viene: otra competencia con el ánimo de buenas sensaciones. Si nos dejamos llevar por la euforia, la podemos pasar mal. Los jugadores lo entienden y no creo que vayamos a sufrir".