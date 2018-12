"¿Si River-Belgrano fue el partido más importante para ellos? Es difícil ponerse en lugar del otro, estarán contentos, pero yo, con todo el respeto que se merecen y dando una opinión desde afuera, no es lo mismo jugar un partido mano a mano por ganar una Copa que jugar un mano a mano por descender o no. Es mucha la diferencia. No es lo mismo jugar una final de Copa para ver si sos el mejor, o terminar segundo, o si jugás un partido como ellos con Belgrano si descendés o no; es difícil opinar porque nosotros nunca hemos tenido que estar en ese lugar, nunca vivimos esa situación y ojala nunca nos toqué", dijo el ídolo en diálogo con Fox Sports Radio.