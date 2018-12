Es hermético, juega al misterio, no quiere regalar nada. Guillermo Barros Schelotto no confirmó la alineación que empleará este domingo para enfrentar a River en el Santiago Bernabéu pero dejó algunas pistas. Lo único que dijo en concreto es que el dibujo no saldrá del característico 4-3-3 o uno que incluya al doble 9 conformado por Ramón Ábila y Darío Benedetto.