Luego del "pacto de caballeros" mediante el cual Daniel Angelici, Rodolfo D'Onofrio y Alejandro Domínguez (titular de la Conmebol) postergaron el sábado la definición con el compromiso de jugarla hoy, el presidente de Boca habló sobre la presentación que realizó su club. "Nos hicieron firmar un acta, un pacto de caballeros, yo me la puse en un bolsillo del saco y, al otro día, vi el acta privada en los medios… Yo observé el estado de los jugadores y más allá de lo que se piense, yo me debo al club y a los socios. Hicimos la presentación y ahora hay un Tribunal de Disciplina y esperamos que nos responda con los fundamentos. En base a eso veremos si conforma o no al club", señaló en una entrevista con América 24.