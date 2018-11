Invitado al programa de Mirta Legrand, Pedro De la Vega contó por qué tuvo que abandonar River. "Fue así. Yo estuve un año jugando el torneo Metropolitano para River. Vivía en Olavarría, jugaba y me volvía porque era chico y no me animaba a venir a vivir a Buenos Aires, mi familia tampoco. Hice un año eso, al otro año me tenía que ir y no me animé. Entonces en 2015, ya estaba decidido a quedarme en Buenos Aires, pero cuando fui, por distintas cosas, no me quedé y no me dieron pensión".