La lista de los que no jugarán contra Patronato está conformada por: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Sebastián Villa, Darío Benedetto y Cristian Pavón. Que estos no hayan sido concentrados para el cotejo por el torneo local no quiere decir que vayan a ser titulares frente a River. No obstante, la gran mayoría aparecería desde el minuto cero en el estadio Liberti.