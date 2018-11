4• El regreso de Leonardo Ponzio y la presencia de Gallardo en el Monumental. Mucho se habló en la antesala de la primera final de la importancia de las ausencias de Ponzio y del Muñeco en la Bombonera y River salió indemne de esas situaciones. Para la revancha, el capitán, ese líder espiritual del equipo, estará entre los titulares pues está casi recuperado del desgarro grado uno que sufrió en el Arena do Gremio en el bíceps femoral derecho, al punto de que ayer le pidió a Gallardo jugar en la Bombonera y el técnico decidió que no juegue luego de consultar con el cuerpo médico. Y Gallardo seguirá el Superclásico desde uno de los palcos del Monumental. El técnico no podrá comunicarse de ningún modo con sus futbolistas ni con sus colaboradores, pero al menos lo podrá ver in situ y su presencia representa una suerte de cobijo para todo River.