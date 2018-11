¿Imaginaba Martín tamaña "batalla" cuando fue designado? "Yo sabía que no iba a dirigir un partido de carmelitas descalzas, no me desayuné con esto. Me habían designado 15 días antes. Y yo no sufría la previa del partido, sí el post partido, hasta que las imágenes aparecieran en Fútbol de Primera, por ejemplo", revela. De todos modos, no le guarda rencor a Gallardo por haberlo hecho parte de una escena que trascendió, no por su virtuosismo, precisamente. "No hablé nada con Gallardo después de lo sucedido. Sé que no lo hizo para complicarme el partido; ellos juegan por el honor y el dinero que ganan", se explaya.