Y prosiguió con su opinión: "¿Cómo vamos a ser cagones? Si somos cagones, no somos de Boca. Olvidate que me tengo fe, les tengo fe a los jugadores. Estoy hace muchos años, yo veía a los Palermo, los Schelotto, los Chicho Serna y Cascini, cuando hacían el precalentamiento les salía espuma de la boca, miraban el escudo para ajoba y sabías que no perdías".