"Sé que varios jugadores figuras de la NBA usan la camiseta 10 en mi honor y es algo muy especial. Lo mismo que escuchar elogios de superestrellas como LeBron James, Kevin Durant y Kobe Bryant. Pero ninguno me llegó tanto como el de Manu, cuando salió a respaldarme luego de la Copa América 2011 en Argentina. Que alguien como él, un deportista de su nivel y compromiso, me haya apoyado de esa manera me gustó mucho", firmó.