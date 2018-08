El ex Hellas Verona y Manchester City jugó ante los de Avellaneda el duelo de ida por los octavos de final, por lo que el ente rector podría haber sancionado al Millonario; algo que no ocurrió debido a que Racing no hizo su reclamo en el plazo de 24 horas que establece la norma. Además, Conmebol reconoció su error de no haber informado a los de Núñez la sanción que arrastraba el futbolista cuando fue consultada.