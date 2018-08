No sin obstáculos ni dificultades, las mujeres han apelado a la lucha y la tenacidad para hacer valer sus conocimientos y comenzar a ganar terreno en ámbitos que antes eran pensados como exclusivamente masculinos. El deporte no es la excepción. En ese marco, la NBA se presenta como un ámbito mucho más amable que otras disciplinas. Según el informe 2018 en materia racial y de género que confeccionó The Institute For Diversity and Ethics in Sport (TIDES), se trata de una de las ligas más abiertas a las oportunidades laborales a las mujeres: hay casi un 40% de trabajadoras en oficinas y casi un 12% de CEO's y presidentas de franquicias. Las vicepresidentas son un 23.5% del total y las integrantes de equipos de managment significan un 31.6%. Aún queda mucho terreno por conquistar, sobre todo en materia de preparación deportiva de los equipos, pero los avances femeninos ya pueden cuantificarse.